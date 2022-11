Así la Policía detuvo al conductor de un camión de leña que transportaba 444 kilos de cocaína

El subsecretario de la cartera de seguridad Guillermo Maciel destacó este lunes en conferencia de prensa que la droga incautada tiene un valor que en el mercado local supera los US$ 3 millones y medio. Fragmentada en dosis, agregó, alcanza los US$ 7 millones. "Puesta en Europa", destacó Maciel sobre la droga, tiene un valor de "US$ 15 millones".