Así están los cursos de agua por la sequía: productor dijo que no puede regar hace un mes y medio

Consultado acerca de soluciones de fondo a este problema que se reitera (es el tercer año consecutivo con sequía), Mattos mencionó la posibilidad de derivar agua que se tomará del río De la Plata en la proyectada nueva planta potabilizadora en la costa de Arazatí, San José.

SIN AGUA PARA REGAR

Un equipo de Subrayado recorrió también la zona y conversó con productores que contaron el daño que provoca en frutas y verduras la ausencia de lluvias y de agua para riego, ya que los cursos de agua naturales se secaron prácticamente en su totalidad (ver foto principal).

Uno de los productores consultados dijo que hace un mes y medio no puede regar porque no tiene una gota de agua. "Esas plantas debería regarlas todos los días y hace un mes y medio que no tienen una gota de agua", precisó Miguel Camelia, productor de Los Cerrillos.

Camelia explicó que los efectos de esta sequía se extenderán al año que viene por las características de las árboles frutales afectados.

PRODUCTOR CERRILLOS

El ministro Mattos hizo esta recorrida en el marco de un análisis que realiza la cartera por estas horas para determinar en qué zonas del país se extiende la declaración de emergencia agropecuaria, vigente desde octubre y que vence a fines de enero.