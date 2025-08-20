RECIBÍ EL NEWSLETTER
abandonaron el auto

Delincuentes balearon a un joven de 24 años para robarle su auto en Piedras Blancas

Tras cometer la rapiña los delincuentes abandonaron el auto a pocas cuadras. El proyectil ingresó por la ventanilla del lado del conductor e hirió a la víctima.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

A las nueve de la noche de este martes dos delincuentes rapiñaron a un joven de 24 años que conducía su auto por Matilde Pacheco y Belloni, en Piedras Blancas.

Pese a las amenazas, la víctima se resistió y los rapiñeros le dispararon. El proyectil impactó en la ventanilla del conductor y lo hirió en el brazo izquierdo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Los rapiñeros subieron al auto y se lo llevaron. Mientras, el joven llamó a la Policía. Fue asistido y trasladado a una mutualista donde ingresó fuera de peligro.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Fiscal ordenó dejar libre al delincuente que fue retenido por chofer y pasajeros en un ómnibus

Policías que patrullaban en la zona de Piedras Blancas comenzaron a hacer una recorrida en busca de los delincuentes y, una hora después de la rapiña, encontraron el auto: un Hyundai HB20 gris baleado y con rastros de sangre.

Los delincuentes lo dejaron abandonado en Helvecia esquina César Batlle Pacheco, a unas 10 cuadras del lugar de la rapiña. Ahora se encuentran prófugos.

La Policía Científica fue al lugar e hizo pericias sobre el vehículo. A su vez, investigadores de la Zona Operacional III buscan cámaras de la zona para dar con los responsables de la rapiña.

Temas de la nota

Lo más visto

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
FEMICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en ruta 5
estafa a aseguradoras

Simulaban rapiñas de vehículos de alta gama para cobrar los seguros: la estafa fue de USD 100.000

Te puede interesar

La moción que votó Cabildo Abierto con el Frente Amplio en la interpelación al ministro Ortuño
SE VOTÓ 50 a 49

La moción que votó Cabildo Abierto con el Frente Amplio en la interpelación al ministro Ortuño
Más de 20 horas de interpelación al ministro Ortuño, terminó a las 7:15 de este miércoles.
CÁMARA DE DIPUTADOS

Tras más de 20 horas de interpelación, el ministro Ortuño no tuvo los votos para declarar satisfactoria su presentación
Foto cedida a Subrayado.
abandonaron el auto

Delincuentes balearon a un joven de 24 años para robarle su auto en Piedras Blancas

Dejá tu comentario