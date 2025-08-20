Delincuentes balearon a un joven de 24 años para robarle su auto en Piedras Blancas

A las nueve de la noche de este martes dos delincuentes rapiñaron a un joven de 24 años que conducía su auto por Matilde Pacheco y Belloni, en Piedras Blancas .

Pese a las amenazas, la víctima se resistió y los rapiñeros le dispararon. El proyectil impactó en la ventanilla del conductor y lo hirió en el brazo izquierdo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Los rapiñeros subieron al auto y se lo llevaron. Mientras, el joven llamó a la Policía. Fue asistido y trasladado a una mutualista donde ingresó fuera de peligro.

Seguí leyendo Fiscal ordenó dejar libre al delincuente que fue retenido por chofer y pasajeros en un ómnibus

Policías que patrullaban en la zona de Piedras Blancas comenzaron a hacer una recorrida en busca de los delincuentes y, una hora después de la rapiña, encontraron el auto: un Hyundai HB20 gris baleado y con rastros de sangre.

Los delincuentes lo dejaron abandonado en Helvecia esquina César Batlle Pacheco, a unas 10 cuadras del lugar de la rapiña. Ahora se encuentran prófugos.

La Policía Científica fue al lugar e hizo pericias sobre el vehículo. A su vez, investigadores de la Zona Operacional III buscan cámaras de la zona para dar con los responsables de la rapiña.