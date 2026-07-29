Un delincuente a caballo rapiñó a una mujer en Malvín Norte. El caballo fue incautado y el rapiñero está identificado y requerido.
Amenazó a una mujer con un arma, le robó el celular y se fugó a caballo; el animal fue incautado
El delincuente fue identificado y la Policía lo está buscando. La víctima estaba dentro de su auto cuando el delincuente se aproximó con el caballo.
La mujer, de 39 años, estaba estacionada en su auto cuando llegó el delincuente a caballo, se baja, la amenaza con un arma de fuego, le roba el celular y se da a la fuga en el equino.
La Policía monitoreó cámaras de la zona y dio con el caballo, que quedó incautado, pero el hombre está requerido.
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