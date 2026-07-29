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MALVÍN NORTE

Amenazó a una mujer con un arma, le robó el celular y se fugó a caballo; el animal fue incautado

El delincuente fue identificado y la Policía lo está buscando. La víctima estaba dentro de su auto cuando el delincuente se aproximó con el caballo.

rapiñero-caballo

Un delincuente a caballo rapiñó a una mujer en Malvín Norte. El caballo fue incautado y el rapiñero está identificado y requerido.

La mujer, de 39 años, estaba estacionada en su auto cuando llegó el delincuente a caballo, se baja, la amenaza con un arma de fuego, le roba el celular y se da a la fuga en el equino.

La Policía monitoreó cámaras de la zona y dio con el caballo, que quedó incautado, pero el hombre está requerido.

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