ASEO inaugura su nueva sede corporativa en Montevideo y reafirma su compromiso con la innovación

Con más de dos décadas de trayectoria en el sector de la higiene profesional, ASEO inauguró oficialmente su nuevo edificio corporativo en la esquina de Av. Daniel Fernández Crespo y Paysandú.

La nueva sede reúne todas las áreas de soporte y gestión de la empresa, además de un espacio exclusivo destinado a la capacitación de los colaboradores. El edificio fue concebido bajo una mirada de modernización, eficiencia y sustentabilidad, reflejando la evolución constante de ASEO y su compromiso con la innovación tecnológica en cada aspecto de su operación.

“El nuevo edificio representa mucho más que un cambio de ubicación: es un paso adelante en nuestra forma de trabajar, pensar e innovar. Queremos que sea un espacio que impulse la creatividad, la colaboración y el crecimiento de todo nuestro equipo”, destacó Walter Rowinski, Director de ASEO.

La inauguración reunió a clientes, colaboradores y medios de comunicación para compartir un momento significativo en la historia de la empresa. Como parte de la jornada, la economista y empresaria Laura Raffo brindó la charla titulada “Revolución inteligente: cómo la IA y la robótica están rediseñando los negocios”, reafirmando el enfoque de ASEO en la transformación digital y la eficiencia tecnológica.

Con este nuevo paso, ASEO impulsa una nueva etapa de crecimiento apoyada en ACERTA —la marca paraguas para sus servicios de facility management— y en la gestión inteligente de datos, incorporando modelos predictivos que permiten anticipar necesidades operativas, optimizar recursos y elevar la calidad del servicio. Esta evolución consolida a la compañía como un referente en innovación aplicada al bienestar corporativo.

Sobre ASEO

Fundada en 2002, ASEO evolucionó de su histórico enfoque en la higiene profesional empresarial hacia una propuesta más amplia: la creación de espacios de bienestar y desarrollo. Con más de 1.800 colaboradores en todo el país, la compañía combina excelencia operativa con una fuerte apuesta por la innovación, la calidad y la capacitación continua, potenciando entornos que impulsan el crecimiento de las personas y de las organizaciones.