EMPRESARIALES

SBI Seguros - Tres décadas de compromiso, evolución e innovación en el mercado asegurador uruguayo

SBI
SBI-2

El 10 de octubre, SBI Seguros celebró sus 30 años de historia con un evento inolvidable en el Club de Golf del Uruguay, donde colaboradores, corredores y aliados estratégicos se reunieron para conmemorar este hito. La conducción estuvo a cargo de Noelia Etcheverry y contó con la participación del mago Daniel K, quien agregó humor, cercanía y un toque de asombro a la noche.

En honor al camino recorrido, se entregaron 30 premios sorteados entre los presentes, como gesto de agradecimiento y reconocimiento al trabajo conjunto. La velada también fue escenario de la premiación de la campaña Premium Partners, un programa que distingue la excelencia de los corredores con mejor desempeño durante el año. “Durante estos 30 años, los corredores han sido nuestros grandes aliados. Son el puente entre nuestros productos y las personas, y una pieza esencial en el modelo de cercanía que nos define”, destacaron desde la empresa.

SBI Seguros repasó sus principales hitos desde su llegada a Uruguay en 1995, cuando comenzó a operar bajo el nombre AIG Seguros. En 2018, inició una nueva etapa al transformarse en SBI Seguros e integrarse a la red global Fairfax Financial Holdings, un grupo internacional con más de 40 años de experiencia, más de 20.000 colaboradores y presencia en 50 países. Este cambio marcó el comienzo de un modelo de gestión más ágil, moderno y cercano, reafirmando su compromiso con el mercado uruguayo.

En estas tres décadas, la compañía se consolidó como referente en soluciones para empresas y personas. Ofrece coberturas a medida para organizaciones de todos los tamaños, con productos líderes en responsabilidad civil, líneas financieras, transporte, cauciones, todo riesgo operativo e incendio. También impulsa propuestas innovadoras como los los seguros de riesgo cibernético y D&O;, en constante desarrollo en el país. Para personas, acompaña cada etapa de la vida con seguros para hogares, autos, bicicletas, celulares, dispositivos, viajes, garantía de alquiler y más, con su línea Multiseguros, reconocida por su enfoque práctico e innovador.

Más que un festejo, el evento por los 30 años fue un homenaje al trabajo compartido, a la confianza construida y al rol fundamental de los corredores dentro del modelo de negocio. Con la mirada puesta en el futuro, SBI Seguros reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la cercanía—valores que han guiado su historia y seguirán marcando su camino en los próximos años.

