RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Ascienden las temperaturas el domingo y en febrero "habrá mucho calor y poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo dijo que la semana próxima las temperaturas máximas en el norte del territorio oscilarán entre los 36° a 39°, mientras que en el resto del país la máxima se ubicará entre los 34° a 37°; en la costa entre 30° a 34°.

focouy-verano-calor-muelle-pesca-pescadores-montevideo-ciudad-playa-rio

"No va a llover todo el verano, va a llover muy poco", anunció. Y agregó: "Si uno mira los registros de lluvias, han sido insuficientes en todo el país. Hay sequía".

Según indicó, en febrero habrá mucho calor y poca lluvia: "Es muy probable se acentuará la sequía en el país", puntualizó.

Foto: Canal 10. 
Seguí leyendo

La semana comienza casi sin nubes y muy calurosa: mirá el pronóstico

El viernes sobre las zonas sur y este del país no se registrarán lluvias, pero sí habrá mucha nubosidad. Las lluvias y las tormentas ocurrirán en el norte, pero en la noche comienzan a extenderse al resto del territorio.

"El sábado hay un ciclón extratropical. Vamos a tener el pasaje de un frente frío con una depresión que va a estar generando lluvias y algunas tormentas. Vamos a tener vientos, pero no van a ser huracanados, van a tener una intensidad entre 50 a 70 km/h, puede haber alguna racha superior; son vientos peligrosos", adelantó.

Las condiciones comienzan a mejorar por la zona norte y litoral del país. "Van a quedar algunos vientos en la noche del sábado, el domingo la intensidad de los vientos disminuye. La situación de vientos hay que tener mucho cuidado entre lo que es el mediodía y la tardecita del mismo sábado".

El meteorólogo dijo que las lluvias se retiran el sábado en la noche, quedando solamente afectadas las zonas sur y este, pero adelantó que los registros de lluvias de este fin de semana no van a alcanzar.

"En algunos puntos podemos tener 30 mm y en otros puntos prácticamente no va a llover nada. Es muy poco a lo que se le suma la presencia de viento. El viento seca muy rápidamente la poca humedad que se genera", indicó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
METEOROLOGÍA

Tormentas fuertes y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
AFP
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año video
INFORME ESPECIAL

Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año

Dejá tu comentario