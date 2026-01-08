Ascienden las temperaturas el domingo y en febrero "habrá mucho calor y poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el domingo ascienden las temperaturas y que en el mes de febrero "algún día de lluvia va a tener".

"No va a llover todo el verano, va a llover muy poco", anunció. Y agregó: "Si uno mira los registros de lluvias, han sido insuficientes en todo el país. Hay sequía".

Según indicó, en febrero habrá mucho calor y poca lluvia: "Es muy probable se acentuará la sequía en el país", puntualizó.

El viernes sobre las zonas sur y este del país no se registrarán lluvias, pero sí habrá mucha nubosidad. Las lluvias y las tormentas ocurrirán en el norte, pero en la noche comienzan a extenderse al resto del territorio.

"El sábado hay un ciclón extratropical. Vamos a tener el pasaje de un frente frío con una depresión que va a estar generando lluvias y algunas tormentas. Vamos a tener vientos, pero no van a ser huracanados, van a tener una intensidad entre 50 a 70 km/h, puede haber alguna racha superior; son vientos peligrosos", adelantó.

Las condiciones comienzan a mejorar por la zona norte y litoral del país. "Van a quedar algunos vientos en la noche del sábado, el domingo la intensidad de los vientos disminuye. La situación de vientos hay que tener mucho cuidado entre lo que es el mediodía y la tardecita del mismo sábado".

El meteorólogo dijo que las lluvias se retiran el sábado en la noche, quedando solamente afectadas las zonas sur y este, pero adelantó que los registros de lluvias de este fin de semana no van a alcanzar.

"En algunos puntos podemos tener 30 mm y en otros puntos prácticamente no va a llover nada. Es muy poco a lo que se le suma la presencia de viento. El viento seca muy rápidamente la poca humedad que se genera", indicó.