La Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar anunció el cierre temporal del ascenso debido a la ola de calor que afecta la región.
Ascenso al Cerro Pan de Azúcar se encuentra cerrado hasta nuevo aviso debido a la ola de calor
La Dirección Nacional de Bomberos en coordinación con la Intendencia de Maldonado, decidieron establecer la medida con el objetivo de prevenir los incendios forestales.
El ascenso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, dependiendo a la evolución de las condiciones climáticas.
Una vez retomado el ascenso, las autoridades recuerdan a los usuarios a respetar de forma estricta el protocolo de ascenso vigente, diseñado para garantizar un experiencia segura y responsable.
Los espacios y senderos de la reserva continúan habilitados, como el de fauna, nativo, histórico patrimonial, además del parque de juegos y el centro interpretativo.
