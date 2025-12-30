RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPENDERÁ DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Ascenso al Cerro Pan de Azúcar se encuentra cerrado hasta nuevo aviso debido a la ola de calor

La Dirección Nacional de Bomberos en coordinación con la Intendencia de Maldonado, decidieron establecer la medida con el objetivo de prevenir los incendios forestales.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Bomberos en coordinación con la Intendencia de Maldonado, a través del Departamento de Gestión Ambiental y la Dirección de la Reserva con el objetivo de prevenir los incendios forestales.

El ascenso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, dependiendo a la evolución de las condiciones climáticas.

Una vez retomado el ascenso, las autoridades recuerdan a los usuarios a respetar de forma estricta el protocolo de ascenso vigente, diseñado para garantizar un experiencia segura y responsable.

Los espacios y senderos de la reserva continúan habilitados, como el de fauna, nativo, histórico patrimonial, además del parque de juegos y el centro interpretativo.

