Ascenso al Cerro Pan de Azúcar se encuentra cerrado hasta nuevo aviso debido a la ola de calor

La Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar anunció el cierre temporal del ascenso debido a la ola de calor que afecta la región.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Bomberos en coordinación con la Intendencia de Maldonado, a través del Departamento de Gestión Ambiental y la Dirección de la Reserva con el objetivo de prevenir los incendios forestales.

El ascenso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, dependiendo a la evolución de las condiciones climáticas.

Una vez retomado el ascenso, las autoridades recuerdan a los usuarios a respetar de forma estricta el protocolo de ascenso vigente, diseñado para garantizar un experiencia segura y responsable.

Los espacios y senderos de la reserva continúan habilitados, como el de fauna, nativo, histórico patrimonial, además del parque de juegos y el centro interpretativo.