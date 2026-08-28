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CONFLICTO EN TERMINAL CUENCA DEL PLATA

Asamblea de trabajadores de TCP rechazó la última propuesta de la empresa y espera volver a negociar

Hay aspectos que han avanzado, pero en los principales para los trabajadores, como la estabilidad laboral, hay que seguir profundizando.

REINALDO-SINDICATO-PROPUESTA-TCP

ASAMBLEA PARA EVALUAR ÚLTIMA PROPUESTA DE TERMINAL CUENCA DEL PLATA

Rechazaron pero quieren seguir negociando

Una asamblea de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) evaluó este viernes la última propuesta presentada por la empresa en el marco del conflicto que mantiene con el sindicato por la negociación del nuevo convenio colectivo.

sindicato de tcp en asamblea permanente: dice que la empresa presento su ultima propuesta y puso fin a la negociacion
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Sindicato de TCP en asamblea permanente: dice que la empresa presentó su última propuesta y puso fin a la negociación

El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, indicó que la asamblea consideró insuficiente la propuesta. "Hay aspectos que han avanzado, pero en los principales para los trabajadores, como la estabilidad laboral, hay que seguir profundizando. Entendemos que hay margen para eso", aseguró. "Se rechazó así como está puesta, pero hay que seguir trabajando", agregó.

Reinaldo dijo que a los trabajadores no les convence que la empresa establezca promedios para llegar a los jornales asegurados, como el cumplimiento de metas y porcentajes. "Quedamos a la expectativa de que la empresa maneje esos números para ver si podemos acceder o no a los jornales", cuestionó.

Desde el sindicato, también rechazan el anuncio de la empresa de incorporar a 150 trabajadores.

Consultado sobre posibles medidas, Reinaldo sostuvo que "todos hemos escuchado de la empresa que fue su última propuesta, esperemos que no, que esto haya sido una etapa cerrada y volvamos a sentarnos en mesa de negociación". "Las medidas nunca está descartadas", afirmó.

El sindicato sigue en asamblea permanente "o sea que las medidas se pueden volver a tomar en cualquier momento. Esperemos que no sea necesario", indicó Reinaldo.

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