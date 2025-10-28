Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto

El lunes de tarde, en el Ministerio de Trabajo, la empresa Terminal Cuenca del Plata ( TCP ) y los representantes del sindicato de trabajadores alcanzaron un acuerdo para superar el conflicto que en casi un mes tuvo varios días de paro y movilización por la puesta en funcionamiento de un nuevo software de gestión que, según el gremio, afecta a los operarios en sus tareas y a futuro implicará la contratación de menos personal.

Ese acuerdo, que por el momento deja de lado el reclamo del sindicato de pasar a jornadas de seis horas con sueldo de ocho, fue ratificado este martes por la asamblea de trabajadores.

“Fue aceptado de forma unánime”, dijo a Subrayado el dirigente sindical Álvaro Reinaldo este martes minutos después de la hora 11.

El acuerdo fue firmado entre el ministro de Trabajo Juan Castillo, representantes del sindicato y la empresa.

TCP es una sociedad entre Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el restante 20%.

Tras conocer la decisión de la asamblea del sindicato, el Ministerio de Trabajo publicó un comunicado (ver abajo) y el ministro Juan Castillo valoró lo acordado y la comisión creada para trabajar entre ambas partes con una duración de cuatro años.

El comunicado del MTSS: