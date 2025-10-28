RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUERTO DE MONTEVIDEO

Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto

La asamblea del sindicato de trabajadores de TCP aceptó este martes de mañana el acuerdo firmado con la empresa el lunes de tarde en el Ministerio de Trabajo.

Sindicato-TCP-portuario-octubre

El lunes de tarde, en el Ministerio de Trabajo, la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y los representantes del sindicato de trabajadores alcanzaron un acuerdo para superar el conflicto que en casi un mes tuvo varios días de paro y movilización por la puesta en funcionamiento de un nuevo software de gestión que, según el gremio, afecta a los operarios en sus tareas y a futuro implicará la contratación de menos personal.

Ese acuerdo, que por el momento deja de lado el reclamo del sindicato de pasar a jornadas de seis horas con sueldo de ocho, fue ratificado este martes por la asamblea de trabajadores.

“Fue aceptado de forma unánime”, dijo a Subrayado el dirigente sindical Álvaro Reinaldo este martes minutos después de la hora 11.

El acuerdo fue firmado entre el ministro de Trabajo Juan Castillo, representantes del sindicato y la empresa.

TCP es una sociedad entre Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el restante 20%.

Tras conocer la decisión de la asamblea del sindicato, el Ministerio de Trabajo publicó un comunicado (ver abajo) y el ministro Juan Castillo valoró lo acordado y la comisión creada para trabajar entre ambas partes con una duración de cuatro años.

El comunicado del MTSS:

Comunicado MTSS 28 octubre 2025

