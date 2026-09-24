Abogadas de requerido e imputado por rapiña al BROU aseguran que no hay pruebas contra uno de sus representados

Este jueves se cumple un mes de la rapiña al BROU de Pando, desde donde los delincuentes se llevaron 90 mil euros, 70 mil dólares y 10 millones de pesos, y fugaron en un auto de alta gama.

Por este caso hay tres imputados y dos identificados, en calidad de requeridos -Inti Camilo Cuba Vignolo de 38 años y Paul Alexander Cosella Cabrera de 32-. Los imputados son un hombre de 43 años, en prisión preventiva por 180 días por asociación para delinquir y por la rapiña. Otro por tráfico de armas, detenido en el marco de la investigación y un tercero por encubrimiento; estos dos no estarían directamente implicados en el asalto.

Las abogadas de uno de los imputados -el de 43 años- y un prófugo -Inti Camilo Cuba- reclaman por la falta de avances en la causa.

Seguí leyendo Imputaron al delincuente que arrastró a una mujer de 82 años para robarle la cartera en Malvín Norte

Sostienen que no hay pruebas contra el imputado que está en prisión y piden ser recibidas por la Fiscalía.

"Se acordó con la Fiscalía que a la semana próxima nos reuniríamos para hablar un montón de temas, que tenemos mucha información para aportarles, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, y queremos eso, que nos reciba y que realmente se interese por el caso", sostuvo Paola Montero, una de las abogadas.

"Hemos pedido las cámaras del domicilio, que hay una iglesia, para demostrar que él no salió de su casa en todo el día, que es lo que nos plantea desde el día que lo vimos en la Fiscalía. Nos dice además que el día anterior tampoco estuvo, que el día anterior fue hacia otro lugar. Hay boletos también que acreditan eso", consideró.

También aseguró que el hombre tiene un problema físico "muy grave" que haría imposible que fuera el chofer del vehículo. "No puede ni siquiera manejar a raíz de un accidente muy grave que vivió hace un par de años", agregó Camila Rodríguez, otra abogada del imputado.