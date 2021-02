Artistas rechazan prohibición de trabajo privado en prensa y cultura en Cuba

Se trata de 124 actividades que quedarán reservadas al Estado como la salud, la educación, la cultura y la prensa, según informó el miércoles el ministerio del Trabajo, como parte de una reforma que sin embargo da luz verde a otras 2.000 de ser asumidas por privados.

"Estoy de acuerdo con las prohibiciones que tienen que ver con el control de armas y de todo lo que atente contra la seguridad y/o el bienestar ciudadano", afirmó el conocido cantautor Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita.

Pero "declaro que me leería -completo- el informe que demostrara que el resto de las prohibiciones benefician al pueblo. Por largo que fuera", añadió.

El acápite 57 de la lista oficial prohíbe la "producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, excepto la operación y/o arrendamiento de equipamiento".

"Las prohibiciones tienden a confundir lo ganado: el reconocimiento del cine independiente con fondos estatales", dijo a la AFP el documentalista y productor Juan Pin Vilar.

Ahora se "vuelve a poner en manos de una burocracia corrupta la posibilidad de legitimar quién es artista y cuál obra es arte. Pasaremos del cine independiente al clandestino: pero no vamos a parar", sentenció.

En una nota divulgada este jueves en su portal de internet, el Instituto Cubano de Cine (ICAIC) aclaró que "la producción audiovisual y cinematográfica independiente no está afectada por las nuevas disposiciones" sobre el trabajo privado porque los creadores independientes de este sector no son cuentapropistas.

Estos trabajadores "realizan su actividad desde su condición de artistas, reconocida como una forma de gestión no estatal", precisó el ICAIC.

Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group, con sede en Washington, cuestionó que la prohibición de "la actividad cultural independiente sea parte del cambio que el pueblo pide".

En el listado oficial, también se veta la "edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte", así como las "actividades de agencias de noticias" independientes.

En el caso del periodismo independiente, sin bien hasta ahora no estaba prohibido explícitamente, tampoco se reconoce de manera legal.

"Seguiré haciendo periodismo independiente...cuando empecé estaba prohibido...ahora está prohibido...mañana parece que estará prohibido", expresó en su cuenta de Twitter Yoani Sánchez, directora del ilegal periódico digital 14 y Medio.

"Lo único que no cambia es mi resolución a informar, contar y reportar. No me fui, no me voy, no me iré [de Cuba]", apuntó.

MOVIMIENTO SAN ISIDRO

Las reglas contra los artistas incrementaron la disidencia contra el régimen. El colectivo conocido como San Isidro fue uno de los más visibles voceros del inconformismo con la falta de libertades impuestas en Cuba.

El movimiento comenzó a gestarse a partir de diciembre de 2018 al interior de la isla, como respuesta a la entrada en vigor del Decreto N° 349 dictado por el gobierno cubano a comienzos de dicho mes, el cual regula las actividades artísticas y culturales en el país.

En noviembre de 2020, el rapero Denis Solís, uno de los fundadores de la agrupación, hizo público a través de una transmisión en vivo por Facebook, el momento en el cual se enfrenta e insulta a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Habana Vieja.

Solís le dice al oficial que no tenía derecho a entrar en su vivienda ni a "hostigarlo".

Posteriormente, fue detenido por las autoridades de la Revolución cubana, sometiéndolo a un proceso judicial bajo el cargo de desacato, que culminó con la condena a ocho meses de prisión para el músico por parte del Tribunal Provincial de La Habana.

Dicha sentencia provocó una serie de reacciones, tanto a nivel nacional como internacional.

El músico y miembro del MSI, Maykel Castillo, ha iniciado huelgas de hambre en varias oportunidad a modo de protesta, las cuales también han incluido periodos de huelga seca (sin ingerir agua).

A dicha huelga se han sumado otras figuras públicas del arte y la cultura opositoras al castrismo, entre los que destacan el periodista Carlos Manuel Álvarez, junto al artista y activista político Luis Manuel Otero Alcántara.

La noche del jueves 26 de noviembre de 2020 la policía de Cuba desalojó a catorce jóvenes, de los cuales seis realizaban una huelga de hambre y un plantón desde una semana antes para exigirle al gobierno la liberación del rapero Denis Solís González,

Los servicios de redes sociales, que son el principal canal de comunicación que utilizan ese y otros grupos, fueron suspendidos de forma temporal en la isla durante la operación policial. La medida fue llevada a cabo por parte de la compañía de telecomunicaciones estatal Etecs

Una manifestación pacífica de los miembros del MSI frente al Ministerio de Cultura de Cuba en La Habana, culminó con una reunión entre el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con miembros de la agrupación, con el fin de conseguir acuerdos y diálogos con respecto a la libertad de expresión y otros asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos en el país insular caribeño. Por el momento no ha habido avances.

El movimiento cuenta con el apoyo público de diferentes activistas de la disidencia cubana, entre los que destacan José Daniel Ferrer y la agrupación de Damas de Blanco