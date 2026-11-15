Conductor de 17 años murió tras perder el dominio, despistar y volcar la camioneta en ruta 30, Artigas

Un adolescente de 17 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 30, a la altura del kilómetro 126, en el departamento de Artigas.

Según información de la Jefatura de Policía a la que accedió Subrayado, en la camioneta marca Volkswagen Saveiro se desplazaban tres jóvenes hacia la ciudad de Artigas cuando, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio, despistó y volcó en la banquina.

Los adolescentes salían de una fiesta de cumpleaños celebrada en el establecimiento "El Cobertizo El Ancla", ubicado en el kilómetro 123 de la misma ruta.

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Como consecuencia del impacto, el joven conductor quedó tendido sobre la ruta y fue asistido, en primera instancia, por un enfermero que se encontraba circunstancialmente en el lugar. Al arribo de una unidad de emergencia médica se constató su fallecimiento.

Los otros dos adolescentes que lo acompañaban fueron asistidos por personal médico, presentando lesiones leves; recibieron el alta médica en el lugar.

En la escena trabajó personal de Policía Científica.

El caso es investigado por la Fiscalía quien ordenó la incautación del vehículo para sus respectivas pericias mecánicas, la toma de declaraciones a testigos y a los funcionarios actuantes, la búsqueda y análisis de posibles registros de cámaras de vigilancia en la zona, la extracción de sangre al conductor y la realización de la autopsia.