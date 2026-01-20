Arribó a Uruguay el buque sanitario chino; Lazo sostuvo que es "una muestra más" de la política exterior del país

Llegó a Uruguay un buque sanitario chino que generó discrepancias por parte de la oposición en la Cámara de Diputados , la semana pasada.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, informó que el buque arribó este martes al puerto de Montevideo y que allí estuvo presente junto al embajador de China.

Lazo describió al buque como un "hospital que flota, donde hay un espacio para laboratorio, para salas de análisis clínicos, espacio para 300 camas, quirófanos para cirugías, profesionales que acompañan a más de 300 tripulantes y los profesionales médicos".

"Lo más importante es que de alguna manera es la síntesis del espíritu con que se mueve el mismo, que es ese del espacio de la comunidad y el futuro compartido, donde se apuesta a la paz y a un intercambio importante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la amistad de los pueblos. Uruguay lleva 40 años de haber retomado esas relaciones con la República Popular China, y esta es una muestra más", dijo Lazo.

Remarcó que el espíritu de Uruguay en política exterior es que "nosotros no tenemos enemigos, tenemos pautas muy claras del relacionamiento entre las naciones, y esto es una expresión más de eso".