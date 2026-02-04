Rapiñaron bus de policlínica móvil del SAME 105 en barrio Tobogán y trabajadores establecieron zona de exclusión

El bus de la policlínica móvil del SAME 105 fue rapiñado este miércoles a mediodía en el barrio Tobogán y una enfermera fue lesionada en el forcejeo con un delincuente que le robó sus pertenencias.

Como consecuencia de este hecho, el sindicato de trabajadores del SAME 105 resolvió establecer una zona de exclusión hasta las 8 de la mañana de este jueves, delimitada por las calles: Camino La Boyada, Arroyo Pantanoso, Rivera Indarte, Benito Riquet, Berna, Cibils y Camino de las Tropas.

mapa Solo se atenderán situaciones de urgencia y tratamientos impostergables (claves 1 y 2), como plan de sueros y tratamientos con antibióticos en curso, analgesias mayores con morfina o tramadol, curaciones posoperatorias, pacientes diabéticos u oncológicos, con apoyo del 911.

Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) expresaron su más enérgico repudio a los graves hechos de violencia. "Este nuevo episodio no es un hecho aislado, sino parte de una realidad cada vez más preocupante que viven las y los trabajadores de la salud, expuestos cotidianamente a situaciones de riesgo sin contar con las garantías necesarias para el desarrollo seguro de sus tareas", expresó el gremio en un comunicado. COMUNICADO