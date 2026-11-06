Arrestan en Estados Unidos al padre de Meghan Markle por material de abuso infantil

El padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, fue arrestado el viernes en Florida acusado de posesión de material de abuso infantil, informaron autoridades estadounidenses.

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido en una residencia para personas mayores de Florida, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. Se prevé que comparezca el viernes ante una corte en Tampa, Florida.

Markle está acusado de "poseer material de abuso sexual infantil", que fue hallado en dos bodegas del área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas, según la misma fuente.

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La fiscalía federal del distrito central de California dijo que los agentes federales encontraron imágenes, negativos y libros que contenían el material.

De ser hallado culpable, Markle podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años en una prisión federal, indicó.

Autoridades de Filipinas y México también han investigado dispositivos y bodegas en medio de pesquisas por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Tras los reportes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al Daily Mail y las tildó de "un montón de mentiras".

Su hija Meghan, de quien está distanciado, indicó que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre y que su alejamiento estuvo motivado por la necesidad de "proteger" a sus dos hijos.

FUENTE: AFP