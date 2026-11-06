Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro para recibir al papa León XIV en Montevideo

La Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro este viernes para recibir al papa León XIV en Montevideo en el comienzo de su viaje por Uruguay y su gira por Sudamérica que lo llevará también a Argentina y Perú.

A partir de las 16 horas, la convocatoria es a concentrarse en la rambla Wilson, detrás del Club de Golf; en el Parque Rodó; y en la rambla Sur.

"¡Recibimos al papa León XIV! ¡Démosle una calurosa bienvenida a nuestro querido Uruguay!", reza la convocatoria de la Iglesia uruguaya.

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