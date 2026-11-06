La Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro este viernes para recibir al papa León XIV en Montevideo en el comienzo de su viaje por Uruguay y su gira por Sudamérica que lo llevará también a Argentina y Perú.
Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro para recibir al papa León XIV en Montevideo
A partir de las 16 horas, la convocatoria es a concentrarse en la rambla Wilson, detrás del Club de Golf; en el Parque Rodó; y en la rambla Sur.
A partir de las 16 horas, la convocatoria es a concentrarse en la rambla Wilson, detrás del Club de Golf; en el Parque Rodó; y en la rambla Sur.
"¡Recibimos al papa León XIV! ¡Démosle una calurosa bienvenida a nuestro querido Uruguay!", reza la convocatoria de la Iglesia uruguaya.
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