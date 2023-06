Arraga y Benítez: funcionarios del Parlamento cuentan lo vivido la noche del golpe de Estado

A 50 años del golpe de Estado , Subrayado conversó con dos de ex funcionarios del Palacio Legislativo que estuvieron presentes esa noche. Juan Arraga y Ruben Benítez ingresaron a trabajar al Palacio siendo muy jóvenes, con 18 años, y cumplían tareas administrativas y de conserjería dentro del Senado.

Arraga recordó que los funcionarios de Cámara se fueron antes y sabían que "el acontecimiento más duro" ocurriría en el Senado. "Me agarraba de los más veteranos para escuchar lo que había pasado en el 33' y lo que había pasado en el 42'. Lo mirábamos los más jóvenes como incrédulos, siempre había alguno optimista que decía no va a pasar eso y al final pasó", dijo.

El ex funcionario expresó que fue un día muy triste para todos. Al día siguiente fue con sus compañeros al Palacio que ya estaba rodeado con tanques, "no se sabía si íbamos a volver a trabajar o no, nos guiábamos mucho por rumores", contó.