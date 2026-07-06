RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN MIRLO

Armada uruguaya colaboró en operativo que incautó más de 1000 kilos de droga en Madagascar

La Operación Mirlo tuvo la detención de tres hombres, dos bolivianos y un brasileño, además de la incautación de 1.075 kilos de estupefacientes.

velero-madagascar-incautación-

En el marco de la Operación “Mirlo” se concretó la incautación de 1.075 kilos de droga que eran transportadas en un velero de bandera polaca, en aguas al sur de Madagascar.

Como resultado fueron detenidos tres hombres, dos bolivianos y un brasileño, y se incautó el armamento hallado a bordo.

La investigación se inició en Uruguay por parte de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, a partir de información que indicaba que una organización criminal utilizaría un velero para el transporte internacional de droga.

Las tareas de seguimiento permitieron establecer que la embarcación había sido objeto de interés investigativo en nuestro país, aunque la sustancia no fue cargada en territorio nacional.

Posteriormente, la investigación se proyectó al ámbito internacional, con un trabajo coordinado entre el Jiatf-s, la DEA de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil, la Prefectura Naval Argentina y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Narcóticos.

La incautación se concretó finalmente al sur de Madagascar, donde la Armada francesa desplegó medios navales que interceptaron la embarcación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
VIVIENDA EN SALINAS

Orsi debió pagar deuda con Primaria y revisar obras de su casa tras informe periodístico sobre posibles irregularidades
LAVALLEJA LÍMITE CON MALDONADO

Conductor y niño de 4 años murieron tras choque de vehículos en puente de arroyo Sauce; hay varios heridos
TRAS LLAMADA DE TRUMP A INFANTINO

Escándalo en el Mundial por decisión de la FIFA de levantar la roja al goleador de Estados Unidos para que juegue ante Bélgica
SINIESTRO FATAL

Tres mayores murieron y un menor está internado grave tras incendiarse una vivienda en Piedras Blancas
Asalto en atahualpa

Sigue grave el policía baleado en el residencial: nuevos investigadores asumieron el caso y esto se sabe al momento

Te puede interesar

Imputaron por femicidio al hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Imputaron por femicidio al hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental
Son 19 los policías que se capacitarán para manejar tanquetas del Ejército: comandante describió los vehículos video
FLORIDA

Son 19 los policías que se capacitarán para manejar tanquetas del Ejército: comandante describió los vehículos
Subsecretario de Economía destacó niveles mínimos históricos de riesgo país tras reunión con Mesa Política del FA video
RENDICIÓN DE CUENTAS

Subsecretario de Economía destacó "niveles mínimos históricos" de riesgo país tras reunión con Mesa Política del FA

Dejá tu comentario