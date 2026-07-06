Armada uruguaya colaboró en operativo que incautó más de 1000 kilos de droga en Madagascar

En el marco de la Operación “Mirlo” se concretó la incautación de 1.075 kilos de droga que eran transportadas en un velero de bandera polaca, en aguas al sur de Madagascar.

Como resultado fueron detenidos tres hombres, dos bolivianos y un brasileño, y se incautó el armamento hallado a bordo.

La investigación se inició en Uruguay por parte de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, a partir de información que indicaba que una organización criminal utilizaría un velero para el transporte internacional de droga.

Las tareas de seguimiento permitieron establecer que la embarcación había sido objeto de interés investigativo en nuestro país, aunque la sustancia no fue cargada en territorio nacional.

Posteriormente, la investigación se proyectó al ámbito internacional, con un trabajo coordinado entre el Jiatf-s, la DEA de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil, la Prefectura Naval Argentina y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Narcóticos.

La incautación se concretó finalmente al sur de Madagascar, donde la Armada francesa desplegó medios navales que interceptaron la embarcación.