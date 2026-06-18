Armada Nacional rescató a tripulante de un pesquero en altamar que había sufrido una descompensación

Un hombre fue trasladado en helicóptero por la Armada Nacional desde un buque pesquero tras sufrir convulsiones hasta el sanatorio Mautone de Maldonado.

El adjunto a la dirección técnica del Mautone, José Manuel Carcabelos, indicó que a las 10 de la mañana recibieron el aviso de la Armada previo a proceder al traslado del paciente.

Una vez recibido el aviso, se activó el protocolo que incluye el despeje de la pista para el aterrizaje del helicóptero y la preparación del servicio de emergencia para su atención, y se avisa a cuidados críticos ante la posibilidad que debe ser ingresado.

Durante el traslado, el tripulante de 60 años viajó estable para ser asistido en primera instancia en la emergencia por una descompensación diabética.

El médico de Aviación Naval, Rodrigo Sastre, indicó que el servicio sanitario de la Armada Nacional fue desplegado tras recibir el pedido de ayuda en el Centro Coordinador de Rescates.

De inmediato, al lugar donde se encontraba el buque desplegaron un avión y un helicóptero. Sastre relató las dificultades del rescate por las dificultades técnicas de la embarcación y las condiciones del mar.