Armada Nacional realizó la evacuación médica de tripulante de un buque liberiano con síntomas de ACV

Personal de la Armada Nacional realizó este martes la evacuación médica de urgencia de un tripulante de un buque que presentaba síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV).

Tras recibir el pedido de ayuda a bordo del tanquero San Julián de bandera liberiana, que se encontraba fondeado en la zona de fondeo y servicios, un avión, un helicóptero y la lancha patrullera ROU 14 Río Arapey de la Armada partieron hacia el lugar para dar asistencia de inmediato al tripulante.

Mientras los equipos de la Armada llegaban al buque, la tripulación de la embarcación le administró oxígeno al paciente y logró estabilizarlo y mejorar los niveles de saturación. La situación fue monitoreada a través de la radio por el equipo médico del Comando de la Flota.

Una hora y media después de reportado el incidente, el paciente arribó al helipuerto del Hospital Policial y de ahí fue trasladado en emergencia móvil a un centro asistencial. El tripulante, de nacionalidad india, se encuentra fuera de peligro y la rápida actuación de los servicios de emergencia lograron salvarle la vida, destacó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

