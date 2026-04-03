Armada evacuó a tripulante de un buque que ingirió un producto químico; fue trasladado al Mautone

La Armada evacuó a un joven de 23 años, tripulante de un barco de Singapur, que ingirió "accidentalmente un producto químico".

El joven, tailandés, tuvo dificultades respiratorias y su vida corría riesgo, informó el vocero de la Armada, Alejandro Pérez.

El incidente fue reportado sobre las 11:55 y el rescate, declarado "en fase de peligro, fue en helicóptero, con el que se concurrió hasta la zona donde estaba el buque, en Fondeo Este, a 17 millas náuticas de Piriápolis. Fue trasladado al Hospital Mautone en Maldonado, en estado estable.

"Se realizaron consultas con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, a efectos de obtener asesoramiento sobre el producto ingerido y el tratamiento correspondiente", informó la Armada. buque-rescate-quimico

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