Arjona estrena "No es el momento" filmado en los míticos estudios Abbey Road

Desde las oficinas de Metamorfosis, su sello discográfico, Ricardo Arjona habla sobre su nueva canción: “Es quizás la más sesentera del proyecto Blanco y Negro. Tiene una connotación muy especial, por múltiples razones. El tipo que quiere tanto que está dispuesto a sacrificar cosas. Esta es la canción más sacrificada y cursi del proyecto “Blanco y Negro”. Pero no por sacrificada y por cursi hay que encasillarla. Por ejemplo: una de las canciones más “almibaradas” mías es una de las canciones que yo siento más completa: “cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca” es uno de los textos de los que yo me siento más orgulloso".

"El cantautor típico le tiene pánico a la palabra amor, hay que tener mucho cuidado con ser meloso, porque te salís de la casilla del cantautor y pasas del lado del baladista. Me pusieron de baladista y la gente se olvidó de “Jesús verbo no sustantivo”, “Si el norte fuera el sur”, “Del otro lado del sol”, “Ayúdame Freud”, o de tantas canciones que son las que me sustentan como autor. Siempre la compañía de discos intentaba salir con algo que resultara lo más accesible para la radio y a mí me gustan mucho las baladas, y entonces mis baladas siempre fueron una mezcla del cantautor con el baladista tradicional. Era un cantautor que hacía baladas. Ustedes no tienen idea de lo que yo detesto que me llamen “el baladista” o el “cantante romántico”, quizás no debería tener ese problema, debería gustarme, pero no me gusta. Porque creo que es como el sello que se le pone a alguien que no tuvo otra cosa más que hacer, y creo que mi trabajo autoral de más peso siempre estuvo, por otro lado. Le pongo el pecho a “No es el momento”. Quizás no es el momento de contar la verdadera historia del trecho”.

