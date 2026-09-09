Argentina: murió el periodista "Chiche" Gelblung, figura y referente en los medios de comunicación

El periodista y conductor argentino Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles en Buenos Aires tras estar internado por una complicación respiratoria en el sanatorio Mater Dei.

“Chiche” Gelblung ejerció el periodismo en prensa escrita, radio y televisión durante más de cinco décadas, convirtiéndose en una figura referente de los medios de comunicación de Argentina.

Definido por colegas como polémico, innovador y disruptivo, Gelblung marcó un estilo que muchos colegas seguirían después.

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Ya había estado internado varias veces en los últimos meses por problemas de salud, en particular cardíacos, informan medios argentinos este miércoles de mañana.

“Era un bebé tan lindo que me consideraban el chiche de la familia”, contó una vez sobre su apodo, según recuerda Infobae.

Este medio recuerda también que “Chiche” Gelblung abandonó su casa cuando tenía 14 años debido a la militancia política de sus padres en el Partido Comunista. Alguna vez contó que vivían de forma clandestina y con miedo a ser perseguidos por el gobierno de Perón. “Era insoportable. Sentí que debía irme o iba a enloquecer”, cita Infobae al periodista.