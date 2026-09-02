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PLANTA DE HIDRÓGENO VERDE

Lubetkin destacó actitud de "buscar los caminos para eliminar las dificultades y seguir avanzando" en planta de HIF

El canciller recordó la indicación de Orsi de relocalizar la planta de hidrógeno verde a pedido de las autoridades argentinas e instó a hacer una lectura del "esfuerzo mancomunado" que realizan ambos gobiernos "para evitar todo tipo de problemas".

Vista aérea de Paysandú y el puente internacional hacia Colón, Argentina.

Vista aérea de Paysandú y el puente internacional hacia Colón, Argentina.

El canciller Mario Lubetkin aseguró este miércoles que el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para superar los "desencuentros" generados con Argentina por el proyecto para la construcción de una planta de hidrógeno verde en las márgenes del río Uruguay en el departamento de Paysandú.

Destacó la actitud de ambos gobiernos "de buscar los caminos para eliminar las dificultades y seguir avanzando", y recordó la indicación precisa del presidente Yamandú Orsi para localizar la planta, a partir del pedido de autoridades nacionales de Argentina y provinciales de Entre Ríos y Colón, para "evitar ese concepto de la contaminación visual". "Estamos buscando el mejor lugar para desarrollarlo", indicó.

Ante las acciones judiciales planteadas en Argentina, Lubetkin instó a hacer una lectura del "esfuerzo mancomunado" que realizan ambos gobiernos "para evitar todo tipo de problemas y reforzar todo tipo de acciones que permitan reforzar en un mundo que está cambiando muy velozmente".

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