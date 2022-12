Argentina es el nuevo campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022

Seguí leyendo Argentina vs Francia disputan la final de Copa del Mundo Qatar 2022.

El arquero de la selección argentina, dijo a la prensa que "fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de mierda y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos que era el destino sufrir. Nos ponemos 3 a 2, nos cobran otro penal, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios saqué ese pie y después hice lo mío, lo que soñé. No puede haber un Mundial que haya soñado tanto como este". Y agregó: "Era destino sufrir", dijo el arquero Dibu Martínez en diálogo con la prensa. "Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles", apuntó. El triunfo se lo dedicó a su familia ya que se fue muy chico para Inglaterra.

Ficha técnica del partido Argentina-Francia (2-2; 3-3 en prórroga; 4-2 en penales), en la final del Mundial-2022:

Estadio: Lusail Iconic Stadium (Lusail)

Asistencia: 88.966

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Goles:

Argentina: Messi (23 de penal, 108), Di María (36)

Francia: Mbappé (80 de penal, 81, 118 de penal)

Goles desde el punto penal:

Argentina: Messi, Dybala, Paredes, Montiel

Francia: Mbappé, Kolo Muani

Amonestaciones:

Argentina: Fernández (45+7), Acuña (90+8), Paredes (114), Montiel (116)

Francia: Rabiot (55), Thuram (87), Giroud (90+5)

Alineaciones:

Argentina: Damián Martínez - Nahuel Molina Lucero (Gonzalo Montiel 91), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (Paulo Dybala 120+1) - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes 102), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (German Pezzela 116) - Lionel Messi (cap), Julián Álvarez (Lautaro Martínez 103), Ángel Di María (Marcos Acuña 64).

DT: Lionel Scaloni.

Francia: Hugo Lloris (cap) - Jules Kounde (Axel Disasi 120+1), Raphael Varane (Ibrahima Konaté 113), Dayot Upamecano, Theo Hernandez (Eduardo Camavinga 71) - Ousmane Dembele (Randal Kolo Muani 41), Aurélien Tchouameni, Antoine Griezmann (Kingsley Coman 71), Adrien Rabiot (Youssouf Fofana 96), Kylian Mbappé - Olivier Giroud (Marcus Thuram 41).

DT: Didier Deschamps.

El 10

Minutos después de ganar su primera Copa del Mundo, un Lionel Messi en éxtasis tomó el micrófono del estadio de Lusail: "¡La concha de tu madre, somos campeones del mundo!".

El '10' saludó con esa típica frase argentina, no exenta de connotaciones negativas, a los miles de hinchas de la Albiceleste que ondeaban camisetas y celebraban el título del equipo de Lionel Scaloni.

Messi, de 35 años, lució radiante al hablar por los parlantes del majestuoso recinto deportivo y a la vez inquieto en la grama del estadio de la capital catarí, abrazándose con su compañeros y familiares.

Scaloni, el volante Ángel Di María y el portero Emiliano Martínez, que detuvo el penal de Kingsley Coman en la definición desde el punto blanco, no podían contener las lágrimas.

Argentina recorrió una montaña rusa en Doha: se fue adelante 2-0 en el primer tiempo con tantos de Messi y Di María.

Francia empató a falta de diez minutos con un doblete de Kylian Mbappé.

En la prórroga, Messi aventajó otra vez, pero el '10' francés le dio otra vida a los campeones defensores al enviar el juego a la definición desde los once pasos.

Allí los cuatro cobradores argentinos, incluida 'La Pulga', anotaron para darle el tercer título mundial a la Albiceleste, tras los alzados en 1978 y 1986.

Fotos: AFP