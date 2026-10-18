Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo

Continúa la búsqueda de la adolescente de 15 años Camila Ayelén Rodríguez Carballo, quien está ausente de su casa desde el viernes 16 de octubre y por quien se activó la Alerta Amber en Uruguay. El Ministerio del Interior informó este domingo que se trabaja en coordinación internacional con Argentina, que emitió Alerta Sofía para solicitar su búsqueda en ese país.

"Teniendo en cuenta que la ultima ubicación de la menor se registra en el Departamento de Paysandú, limítrofe con Argentina, desde un primer momento se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales del vecino país, poniendo a disposición sus Fuerzas Federales, la OCN INTERPOL Buenos Aires y la Policía Provincial de Entre Ríos", señala el comunicado de Interior.

En Uruguay, continúan trabajando el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con apoyo de unidades policiales.

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Camila Ayelén Rodríguez Carballo fue vista por última vez a las 6:30 horas del viernes 16 de octubre en la calle José Pedro Varela.

En cuanto a sus características físicas, la adolescente tiene 1,56 metros de estatura y pesa 65 kilos. Es de cabello negro y largo, y tiene ojos marrones.