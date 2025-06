Argentina clasificada vs. Chile eliminado: el partido de esta noche que permitirá a Scaloni "probar" jugadores

Al frente tendrá a la colista (10 unidades) de las eliminatorias, que en esta doble fecha podría quedar eliminada del próximo Mundial.

El partido se disputará este jueves desde las 21:00 horas locales (22:00 hora uruguaya) en el Estadio Nacional de Santiago.

Descenso al infierno.

Mientras Argentina se encumbró hasta el cielo, la Roja vive un descenso al infierno y está a un paso de perderse tres mundiales consecutivos por segunda vez en su historia.

Tras ser bicampeón de América, Chile fue sexto en su camino a Rusia-2018 por diferencia de goles; séptimo en las clasificatorias para Catar-2022, y pese a que para Norteamérica-2026 hay seis billetes mundialistas y un cupo de repechaje, empeoró su rendimiento.

Tiene solo 10 puntos tras 14 jornadas de las 18 que conforman el premundial sudamericano. Está a 10 unidades de Colombia (sexta) y a cinco de Venezuela, séptima en puesto de repechaje.

Dirigido por el argentino Ricardo Gareca, Chile es el segundo equipo más goleado del premundial y el segundo que menos convierte.

"Si matemáticamente quedo sin posibilidades (de clasificar al Mundial), la dirigencia me puede despedir", reconoció Gareca en la rueda de prensa previa al compromiso clasificatorio.

Del buen juego mostrado por aquel seleccionado ya no queda rastro, aunque se mantienen antiguas leyendas como Arturo Vidal o Alexis Sánchez, que ante Argentina se perfilan como titulares.

Oportunidad para probar.

Sumado a Messi, máximo goleador histórico de la albiceleste, Argentina también tendrá a varias estrellas. Como el defensor Cristián Romero, el mediocampista Rodrigo de Paul, además de los atacantes Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Aunque tiene la clasificación en el bolsillo, el entrenador Lionel Scaloni llamó caras nuevas. El más destacado es Franco Mastantuono, atacante de River Plate de sólo 17 años, que ha brillado con su club en la liga argentina y la Copa Libertadores.

"Que (Mastantuono) haga lo que está haciendo en River, que lo viene haciendo muy bien", elogió De Paul en declaraciones a la prensa a su llegada a la concentración argentina.

El delantero, que se lució en el último superclásico ante Boca Juniors al anotar un golazo de tiro libre, es la aparición más rutilante del fútbol argentino en el último año.

También se sumarán los defensores Kevin Lomónaco y Mariano Troilo, de Independiente y Belgrano.

Incluso el propio Messi podría dosificar sus minutos ante Chile.

"Estuve hablando con él. No tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico. En principio está para jugar, después valoraremos", dijo Scaloni este miércoles en rueda de prensa en Ezeiza.

Para el choque contra la Roja, Scaloni no puede contar con casi todo su medio campo titular, ya que no estarán Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (AS Roma) y Nicolás González (Juventus), los tres suspendidos, ni Alexis Mac Allister (Liverpool), por lesión.

Probables alineaciones.

Chile: Brayan Cortés - Felipe Loyola, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo - Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal - Lucas Cepeda, Darío Osorio, Alexis Sánchez. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristián Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico - Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios - Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

FUENTE: AFP.