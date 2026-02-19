RECIBÍ EL NEWSLETTER
Camión que transportaba gas explotó en Santiago: murieron 4 personas y 10 resultaron heridas

Según las autoridades, el conductor del vehículo perdió el control e impactó una barrera de contención. La explosión alcanzó algunos vehículos que se encontraban en el interior de un recinto cercano y afectó un domo.

Un camión que transportaba gas explotó este jueves provocando la muerte de al menos 4 personas y dejando 10 heridos, en Santiago de Chile.

Según las autoridades, el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que generó un incendio.

"Del aire que pasó de repente una explosión y el segundo piso (de mi casa) se movió entero y nosotros dijimos "que había pasado" y de repente me asomo por la ventana y veo que había todo puro humo blanco atrás", dijo Carlos Andrés Torres, testigo del accidente.

Y agregó: "Ya cuando ya se estaba pasando un poco el humo, venía saliendo gente así como como zombis, digámoslo así, y venían todos quemados, la gente venía toda quemada, venía como digamos, su piel toda despegada de su cuerpo. Una mujer que anda buscando a su marido también, que estaba quemado, venía en moto ellos, otros niños (jóvenes) también venían en moto, todos quemados. Era terrible".

La explosión alcanzó algunos vehículos que se encontraban en el interior de un recinto cercano y afectó un domo.

