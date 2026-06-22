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MUNDIAL 2026 - GRUPO J

Argentina clasifica a 16avos de la mano de Messi tras vencer 2-0 a Austria

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

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La vigente campeona Argentina clasificó este lunes a 16avos de final al derrotar por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del Mundial, a dos días de su cumpleaños 39.

El astro argentino eleva la cifra de goles en Copa del Mundo a 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose, que tenía el récord antes de empezar la edición en Norteamérica.

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

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Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.

Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.

Tras este duelo, Argentina, con 6 puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 57), Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, 82) - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 82), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (Julián Álvarez, 64) - Lionel Messi y Lautaro Martínez (Nico González, 64) DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager - Kevin Danso, Stefan Posch (Alexander Prass, 67), David Alaba (Marco Friedl, 67) - Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Patrick Wimmer, 78), Paul Wanner (Marko Arnautovic, 67) - Konrad Laimer y Michael Gregoritsch (Carney Chukwuemeka, 85). DT: Ralf Rangnick.

FUENTE: AFP

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