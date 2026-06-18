Caso Loan continúa en suspenso: hay 17 acusados y se espera que su tía Laudelina declare en los próximos días

El caso por la desaparición de Loan continúa en suspenso en Argentina . La audiencia prevista para este jueves se suspendió a pedido de la defensa de uno de los imputados

La razón es que el psicólogo Esteban Rossi Colombo no se había presentado a la primera audiencia. Fue declarado en rebeldía y ordenada su detención. Cambió de abogado y por ellos se le concedieron 72 horas para que se ponga al corriente del caso que prevé la normativa.

Colombo es acusado de representar a una fundación que participó de distintas actividades vinculadas al caso durante las primeras semanas de la investigación

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El juicio tiene en total 17 acusados y se retomará el día 24 de junio por la mañana. Con el debate abierto, deben resolverse primero temas formales. Luego, quedaría habilitada la posibilidad de que los imputados amplíen sus indagatorias.

Una de las declaraciones más esperadas es la de Laudelina Peña, la tía de Loan. La justicia sospecha que tuvo un rol importante en la desaparición del niño de 5 años aquella tarde del 13 de junio de 2024.

Loan fue visto por última vez ese día tras participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio.

Según la hipótesis de la Fiscalía, en un naranjal cercano al lugar "se produjo un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado, situación ésta que perdura al día de la fecha".

Después de rastrillar más de 25.000 hectáreas sin resultados, los investigadores sostienen que Loan no se perdió, sino que se montó una escena para simular su desaparición.