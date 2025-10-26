RECIBÍ EL NEWSLETTER
Argentina aguarda resultados de las elecciones legislativas clave para el gobierno de Milei; votó el 66%

Enfundado en una campera de cuero, Milei votó antes del mediodía en Buenos Aires, saludó a seguidores que lo esperaban y se retiró sin hacer declaraciones.

Milei llegando a la sede de La Libertad Avanza para esperar los resultados. Foto: AFP

Argentina cerró a las 18:00 horas las mesas de votación de este domingo de elecciones legislativas. Los argentinos buscan renovar parte del Congreso en un clima de inestabilidad cambiaria que desafía el programa del presidente, Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos.

El Ejecutivo busca conseguir el tercio propio para avanzar en reformas, enfrentar al opositor peronismo y bloquear un eventual juicio político.

La votación renueva la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado. Las urnas cerraron a las 18:00 horas y tres horas después se conocerán los primeros resultados.

Milei en su votación. Foto: Foco UY
Contundente victoria del partido de Milei en las legislativas de Argentina, con 40,84% de los votos

Todo parece indicar que su partido La Libertad Avanza (LLA) ganará escaños, porque tiene solo 37 de los 257 diputados y seis de los 72 senadores y no renueva ninguna banca. Pero eso no significa que alcance el tercio que necesita.

FUENTE: AFP

