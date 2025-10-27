RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE SU GIRA POR ASIA

Donald Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina: "yo le di un respaldo muy fuerte"

“Milei fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”, dijo Trump sobre el presidente de Argentina.

Donald Trump recibió a Milei en la Casa Blanca días atrás. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó este lunes a su aliado y homólogo de Argentina Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de este domingo.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina", publicó Trump en la red social Truth Social durante su gira por Asia.

En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei "fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte".

Trump en el avión presidencial, rumbo a Asia. Foto: AFP
Estados Unidos otorgó a Argentina una ayuda financiera por 20.000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos.

Trump comentó que el margen de la victoria del partido de Milei fue "realmente inesperado" y que "la gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho".

El partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA) ganó las legislativas del domingo con 40,8%, sobre el 31,6% que obtuvo el kirchnerismo.

FUENTE: AFP

