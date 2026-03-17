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DENUNCIA DE LOS ABOGADOS DE PENADÉS

Archivan denuncia contra la fiscal Alicia Ghione por su actuación en el caso Penadés

El fiscal Gilberto Rodríguez concluyó que no hubo omisión de funciones de Alicia Ghione y resolvió archivar la denuncia por su actuación en el caso del exsenador Gustavo Penadés.

La fiscal Alicia Guione y su equipo en una de las audiencias del caso Penadés.&nbsp;

La fiscal Alicia Guione y su equipo en una de las audiencias del caso Penadés. 

El fiscal Gilberto Rodríguez, a cargo de la fiscalía de delitos económicos, archivó la denuncia contra la fiscal Alicia Ghione por acusaciones de la defensa de Gustavo Penadés, quienes la cuestionaron por su accionar durante algunas indagatorias en el caso de explotación sexual que tiene al exsenador como acusado y en prisión.

La investigación del fiscal Rodríguez concluyó que no hubo delitos en el accionar de Ghione.

Los denunciantes señalaron que la fiscal tenía conocimiento de que en el celular de Jonathan Mastropierro existía material de carácter sexual con posibles menores de edad y no lo habría anunciado oportunamente.

Foto: Subrayado.
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El fiscal Rodríguez, que tomó la denuncia contra su colega, entendió que no existen elementos suficientes para probar que la fiscal conociera la existencia de material de abuso sexual infantil en el dispositivo antes de que fuera detectado en pericias posteriores.

El expediente agrega que ni la Policía ni otros fiscales ni los técnicos que trabajaron en la investigación detectaron ese contenido en etapas previas del análisis.

Se comprobó que el acceso al contenido del celular se realizó mediante extracciones informáticas complejas y que gran parte de la información estaba encriptada. Esto fue una limitante para acceder a todos los archivos.

También se acusaba a la fiscal de reunirse con victimas fuera de la sede fiscal. Ante esto se concluyó que no habían elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal.

Por estos motivos se archivó la investigación considerando que los elementos no eran suficientes para imputar a Ghione.

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