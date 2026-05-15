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FISCALÍA

Fiscal que investigaba los casos Marset y Cardama asume otra fiscalía

El fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, lo reemplazará en esa Fiscalía.

Alejandro-Machado-fiscal-foto-Fiscalía

El fiscal Alejandro Machado asumirá la Fiscalía de Cibercrimen, cargo para el que se presentó a concurso, y por eso deja los casos que investigaba. La fiscal de Corte Mónica Ferrero informó que Machado pasa de fiscal de Delitos Económicos, a la Fiscalía especializada en Cibercrimen.

Machado dijo al matutino “la diaria” que asumirá la titularidad de la fiscalía especializada que es “un cargo por el que se había presentado a concurso”.

El fiscal de Flagrancia de 5° turno Diego Pérez será el nuevo titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° turno, que seguirá con estos y otros casos.

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Machado trabajaba en varias causas de relevancia pública, entre ellas dos vinculadas al anterior periodo de gobierno: la compra de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, y la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En la investigación por el caso Cardama analizaba la firma del contrato y las irregularidades denunciadas por el gobierno de Yamandú Orsi.

En relación al pasaporte otorgado a Marset, Machado aguardaba documentación necesaria para convocar a declarar a diversas autoridades del gobierno de Lacalle Pou.

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