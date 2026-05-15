El fiscal Alejandro Machado asumirá la Fiscalía de Cibercrimen, cargo para el que se presentó a concurso, y por eso deja los casos que investigaba. La fiscal de Corte Mónica Ferrero informó que Machado pasa de fiscal de Delitos Económicos, a la Fiscalía especializada en Cibercrimen.
Fiscal que investigaba los casos Marset y Cardama asume otra fiscalía
El fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, lo reemplazará en esa Fiscalía.
Machado dijo al matutino “la diaria” que asumirá la titularidad de la fiscalía especializada que es “un cargo por el que se había presentado a concurso”.
El fiscal de Flagrancia de 5° turno Diego Pérez será el nuevo titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° turno, que seguirá con estos y otros casos.
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Machado trabajaba en varias causas de relevancia pública, entre ellas dos vinculadas al anterior periodo de gobierno: la compra de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, y la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
En la investigación por el caso Cardama analizaba la firma del contrato y las irregularidades denunciadas por el gobierno de Yamandú Orsi.
En relación al pasaporte otorgado a Marset, Machado aguardaba documentación necesaria para convocar a declarar a diversas autoridades del gobierno de Lacalle Pou.
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