Árbol cayó sobre dos viviendas en barrio Pocitos por fuertes vientos

Vecinos de barrio Pocitos se vieron impedidos de salir de su casa ante la caída de un árbol de gran porte, consecuencia de los fuertes vientos en la pasada madrugada.

Uno de los vecinos de la cuadra dijo a Subrayado que varios árboles de la cuadra se han caído porque están infectados, y que hay poco control del estado de los mismos por parte de la Intendencia.