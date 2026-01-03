RECIBÍ EL NEWSLETTER
Árbol cayó sobre dos viviendas en barrio Pocitos por fuertes vientos

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) recibió 95 llamadas por ramas y árboles caídos.

arbol caido

Vecinos de barrio Pocitos se vieron impedidos de salir de su casa ante la caída de un árbol de gran porte, consecuencia de los fuertes vientos en la pasada madrugada.

La caída del árbol también provocó fallas en la conexión eléctrica.

Uno de los vecinos de la cuadra dijo a Subrayado que varios árboles de la cuadra se han caído porque están infectados, y que hay poco control del estado de los mismos por parte de la Intendencia.

