RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Mujer hurgaba volqueta en Pocitos y encontró un artefacto explosivo; fue incautado

La Brigada de Explosivos determinó que se trata de "munición militar modelo Mk3 calibre 2,25 pulgadas" y fue incautada. Investigan el origen.

EXPLISIVO-SIN-FONDO
EXPLISIVO-ENCONTRADO-EN-POCITOS-FOTO-JEFATURA-MONTEVIDEO

Una mujer encontró un artefacto explosivo cuando hurgaba un contenedor en el barrio Pocitos, informó la Jefatura de Montevideo.

Este domingo en la noche, la mujer llamó a la Policía por un artefacto extraño que tenía en su casa, en Nuevo París, y que había recolectado junto con otros metales en el barrio Pocitos.

Una vez en su domicilio, cuando los clasificaba, constató que uno tenía "características similares a un cohete metálico" por lo que llamó al 911

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

La casa de la mujer fue asegurada por autoridades, concurrió personal de Bomberos para una primera inspección que constató que "se trataba de un cohete real". Luego, fue la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional que se llevó bajo custodia el equipo, determinado como "munición militar modelo Mk3 calibre 2,25 pulgadas".

Investigan su origen.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario