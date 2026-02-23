Mujer hurgaba volqueta en Pocitos y encontró un artefacto explosivo; fue incautado

Una mujer encontró un artefacto explosivo cuando hurgaba un contenedor en el barrio Pocitos, informó la Jefatura de Montevideo.

Este domingo en la noche, la mujer llamó a la Policía por un artefacto extraño que tenía en su casa, en Nuevo París, y que había recolectado junto con otros metales en el barrio Pocitos.

Una vez en su domicilio, cuando los clasificaba, constató que uno tenía "características similares a un cohete metálico" por lo que llamó al 911

La casa de la mujer fue asegurada por autoridades, concurrió personal de Bomberos para una primera inspección que constató que "se trataba de un cohete real". Luego, fue la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional que se llevó bajo custodia el equipo, determinado como "munición militar modelo Mk3 calibre 2,25 pulgadas". Investigan su origen.

Temas de la nota explosivo

Pocitos