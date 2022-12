Árbitro iraní que cobró el penal de Portugal frente a Uruguay pidió disculpas

“Antes de decir nada, me disculpo por no poder hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez”, dijo Faghani.

El juez adjudicó su desempeño a la situación que atraviesa su país: “Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible centrarme en los partidos, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían. Pero ‘todo final es un nuevo comienzo’ siempre ten un buen final, si no está bien, ‘no es el final’ así que sigue adelante”, expresó.

Al ser eliminada la Celeste del Mundial, Diego Alonso habló en conferencia de prensa y dijo que fue por el penal de Portugal que derivó en el 2-0 y que luego la FIFA dijo que estuvo mal cobrado.

“Nos eliminó el penal de Portugal, la diferencia de gol. Nos eliminó el gol de penal que nos convierten en el tiempo extra, que la FIFA dice que no fue penal. Eso es lo que nos elimina”, dijo Alonso.