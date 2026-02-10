RECIBÍ EL NEWSLETTER
Aprueban en San Pablo que las mascotas puedan ser sepultadas junto a sus amos

Brasil se vio conmocionado en las últimas semanas por el caso de Orelha, un perro muerto violentamente a manos de adolescentes en Florianópolis.

Un perro participa en el 26º Desfile del Orgullo Gay en Sao Paulo, Brasil, el 19 de junio de 2022. Foto: AFP.

Un perro participa en el 26º Desfile del Orgullo Gay en Sao Paulo, Brasil, el 19 de junio de 2022. Foto: AFP.

El estado brasileño de San Pablo permite desde este martes el entierro de mascotas en sepulturas familiares, según una ley sancionada por el gobierno local que "reconoce el vínculo afectivo entre tutores y animales", incluso después de la muerte.

Con una población de perros y gatos que duplica la de niños y representa la tercera mayor del mundo, Brasil ya ofrece toda clase de servicios y atenciones para 'pets', como los habitantes de la potencia sudamericana llaman a sus mascotas.

Sancionada por el gobernador conservador Tarcísio de Freitas, la nueva ley paulista dice inspirarse en el caso de Bob Coveiro, un perro que vivió por diez años en un cementerio municipal desde el día en que enterraron allí a su dueña.

Cuando el animal murió, se autorizó su entierro junto a la tutora.

Esa práctica se extiende ahora a todo el estado de San Pablo (sudeste), donde las mascotas podrán yacer en sepulturas y panteones familiares.

En enero, San Pablo había promulgado otra ley que reconoce el "interés cultural" del "vira-lata Caramelo", como se conoce en Brasil a un tipo de perro mestizo, para "combatir el prejuicio contra animales sin raza definida".

El país se vio conmocionado en las últimas semanas por el caso de Orelha, un perro muerto violentamente a manos de adolescentes en Florianópolis (sur), que fue comentado hasta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con 213 millones de habitantes, Brasil tiene unas 160 millones de mascotas, en su mayoría perros, según datos del Instituto Pet Brasil, que agrupa a empresas de productos para animales.

Se trata de la tercera mayor población del mundo, detrás de China y Estados Unidos.

Perros y gatos superan ampliamente la población de menores de 14 años en Brasil, de unos 40 millones, según datos oficiales.

Con la tasa de natalidad en declive y una clase media que ha crecido en las últimas décadas, en Brasil existe una amplia gama de servicios para mascotas, desde spas y centros de belleza hasta hoteles y transportes exclusivos.

FUENTE: AFP.

