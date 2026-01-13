Aprobación de Bergara cayó 18 puntos desde agosto y la desaprobación creció 12 puntos, según el Monitor Departamental

El 31% aprueba la gestión de Mario Bergara como intendente de Montevideo, 33% desaprueba y 30% ni aprueba ni desaprueba la forma en que se está desempeñando el actual jefe comunal capitalino, según la encuesta mensual de noviembre del Monitor Departamental de Equipos Consultores divulgada por la Intendencia de Montevideo.

La evolución de la aprobación de Bergara tuvo una caída de 18 puntos porcentuales desde agosto, cuando registró 49%, el máximo en lo que va de su gestión. En octubre, ya había descendido a 40%. En cambio, la desaprobación creció 12 puntos porcentuales, de 21 a 33%, entre agosto y noviembre. En un mes, la desaprobación aumentó diez puntos.

En cuanto a las variables básicas, tanto la aprobación como la desaprobación es mayor en los hombres que en las mujeres. También aumentan a medida que crece la edad del encuestado. La aprobación entre los jóvenes de 18 a 29 años es de 28%, mientras que en los mayores de 65 años es de 35%, y la desaprobación alcanza el máximo de 37% en personas entre 50 a 64 años.

En relación al nivel educativo, la aprobación es de 33% en quienes tienen primaria o menos y de 37% en personas con nivel terciario o universitario. La desaprobación llega al máximo de 38% en encuestados con primaria o menos y de 30% con nivel terciario o universitario. En cuanto al nivel socioeconómico, la mayor aprobación la alcanza con personas que tienen primaria o menos (37%) y en relación a la desaprobación ronda el 34% en todos los niveles socioeconómicos.

La encuesta también identificó variables políticas con la votación, la identificación ideológica o el interés por la política. La aprobación es de 43% entre los votantes del Frente Amplio y de 15% entre los nacionalistas, y la desaprobación es inversamente proporcional, de 15% entre los frenteamplistas y 73% en votantes del Partido Nacional.

Bergara obtiene el 52% de aprobación entre quienes se identifican como de izquierda y de 20% entre los de centro y los de derecha. La desaprobación es de 13% entre las personas de izquierda, de 30% en las de centro y 67% en las de derecha.

Además, la aprobación del actual intendente recoge mayores niveles de aprobación en las personas con mucho interés en la política (40%) que en las que no tienen interés en política (21%). La desaprobación es a la inversa. Alcanza el 44% en las personas que no tienen interés en política y 25% en las que tienen mucho interés.

FUNCIONAMIENTO DE LA INTENDENCIA

La encuesta de Equipos Consultores también consultó a los residentes en la capital sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. El 32% aprueba el funcionamiento de la comuna, 42% desaprueba y 23% ni aprueba ni desaprueba.

Con respecto a la evolución de los datos, los valores de noviembre son similares a los de agosto, pero variaron en comparación con la encuesta de octubre. La aprobación pasó de 39 a 32% y la desaprobación de 34 a 42%.

El tránsito de la ciudad recoge la mayor desaprobación, donde el 60% opina que el funcionamiento es malo o muy malo, frente al 17% que lo considera bueno o muy bueno. En opiniones negativas, le siguen la limpieza de la ciudad (58% mala o muy mala y 20% buena o muy buena) y la recolección de basura (53% mala o muy mala y 28% buena o muy buena).

El estado de parques, plazas y otros espacios públicos (64% bueno o muy bueno y 13% malo o muy malo), las acciones culturales (59% buenas o muy buenas y 12% malas o muy malas), y el saneamiento (54% bueno o muy bueno y 16% malo o muy malo), son las dimensiones que recogen mayores opiniones positivas.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base del sistema regular de medición de Opinión Pública y el Banco de Datos de Equipos Consultores.

El sistema se basa en encuestas domiciliarias (cara a cara).

La última medición se realizó entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en Montevideo.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. Se abarcaron 100 puntos muestrales en Montevideo.

El tamaño muestral efectivo del sistema regular fue de 403 casos. El máximo margen de error esperado para una muestra de este tamaño es de ±4,8% considerando un intervalo de confianza del 95%, y para p=q=0,5.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.