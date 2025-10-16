"Aporta un aspecto profundamente humanitario a todo el esquema de derechos del Uruguay", dijo Cosse sobre ley de eutanasia

La vicepresidenta Carolina Cosse , en ejercicio de la Presidencia de la República, afirmó este jueves que la ley de eutanasia "aporta un aspecto profundamente humanitario a todo el esquema de derechos del Uruguay".

Cosse indicó que ahora resta la etapa de la reglamentación de la norma. Recordó que la ley regirá para personas mayores de edad en uso de sus facultades. Además, sostuvo que es "garantista" y "le agrega humana piedad a la forma de relacionarnos".

Destacó el "gran esfuerzo" del Parlamento "hecho con mucho conocimiento". Realizó una lectura muy respetuosa del trabajo de los legisladores con consultas a técnicos en la materia. En particular, reconoció al diputado Luis Gallo que "se puso esto al hombro".

"Creo que es un aporte importante al marco normativo de derechos del Uruguay, siempre garantista, siempre humano, que nos pone un paso adelante", remarcó. "Es un sello del progresismo poner al ser humano en el centro y hablar del humanismo", acotó.

Cosse abogó por una buena política, profunda y con conocimiento técnico, discusión a fondo con pruebas y la realidad para lograr consensos y buenas mayores que recojan el ánimo de los uruguayos. "Ese ánimo que nos une es el ánimo humanitario y humanista", afirmó la vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia de la República.