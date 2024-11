"Apelo a la dignidad de la fiscal a asumir que no fue diligente en su actuar", padres de joven atropellado reclaman justicia

Los padres del menor dijeron a Subrayado que la fiscal Sabrina Massaferro no ha querido atenderlo, además de haberlos destratado. "Quiero reclamar porque sé que mi hijo está esperando eso de mí, la desidia con que Fiscalía manejó el fallecimiento de mi hijo. La fiscal no tuvo la misma actitud que tuvo cuando ella tuvo que hacer su reclamo en una audiencia. Mi hijo falleció un viernes, un martes como no tenía ninguna respuesta le pasé un mensaje", comentó la madre de Bautista, Alejandra Cardozo.

En el mensaje, le pedía que la recibiera en Fiscalía, pero la letrada le respondió que iba a hacerlo cuando se reintegrara la psicóloga. Ante esto, la madre del joven se trasladó a la sede judicial y, según relató, la fiscal no la dejó ingresar. "Se puso las manos en la cintura y me dijo que hasta que no hubiera una pericia no me iba a dar ninguna respuesta y que yo podía buscar a través de mi abogado los derechos. Ella no hizo nada", dijo. Y agregó: "No le tomó declaraciones al conductor que declaró y confesó de que iba a más de 100 k/h en una zona donde tenía 60 km permitidos".

Alejandra comentó que la fiscal debió haber formalizado al hombre en ese momento. "Apelo a la dignidad de la fiscal a asumir que no fue diligente en su actuar. Estamos hablando de una persona que confesó que iba a una velocidad excesiva y mató a un niño de 15 años. A mi hijo lo mataron y no tengo respuesta".

Además, señaló que Sabrina Massaferro cuenta con varias denuncias.

Por su parte, el padre de Bautista, Marcelo Soravilla, indicó que contrataron a un abogado quien presentó un escrito pidiendo la formalización. Ante esto, la fiscal les comunicó que este miércoles citará al conductor.

El corresponsal de Subrayado en Artigas, Sergio Martínez, informó que Fiscalía indicó que falta la pericia de accidentología vial para poder determinar las causas del siniestro. También, que citaron a los padres en las últimas horas a la Unidad de Víctimas, pero no asistieron.