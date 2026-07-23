Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación contra un empresario vender ropa falsa de Valentino en Punta del Este.
Apelaciones confirmó la imputación de empresario por vender ropa falsa que hacía pasar por la marca Valentino
Por este caso hubo una incautación de 17.000 productos, así como declaraciones de consumidores que denunciaron que compraron creyendo que eran originales.
La formalización de la investigación en febrero, y que ahora se confirmó, fue por el delito continuado de estafa en reiteración real con un delito de falsificación y uso indebido de marcas.
La fiscal que lleva el caso es Sandra Fleitas, de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno.
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“La investigación preliminar permitió reunir evidencia sobre un esquema de importación y comercialización de prendas falsificadas a las que se les colocaba la marca de una reconocida casa de moda italiana. Entre los elementos recabados se encuentran la incautación de más de 17.000 productos y las declaraciones de consumidores que manifestaron haber adquirido los artículos creyendo que eran originales”, señala el comunicado de Fiscalía.
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