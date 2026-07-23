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PUNTA DEL ESTE

Apelaciones confirmó la imputación de empresario por vender ropa falsa que hacía pasar por la marca Valentino

Por este caso hubo una incautación de 17.000 productos, así como declaraciones de consumidores que denunciaron que compraron creyendo que eran originales.

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Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación contra un empresario vender ropa falsa de Valentino en Punta del Este.

La fiscal que lleva el caso es Sandra Fleitas, de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno.

Foto: Subrayado. Ingreso a la ciudad de Rosario en Colonia.
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“La investigación preliminar permitió reunir evidencia sobre un esquema de importación y comercialización de prendas falsificadas a las que se les colocaba la marca de una reconocida casa de moda italiana. Entre los elementos recabados se encuentran la incautación de más de 17.000 productos y las declaraciones de consumidores que manifestaron haber adquirido los artículos creyendo que eran originales”, señala el comunicado de Fiscalía.

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