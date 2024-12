Apelaciones confirmó la condena del hombre que mató a su hermana y sobrino de ocho años en Paysandú

“La muerte de G. ocurrió en horas de la noche, pero no porque fuera de noche, ya que el lugar en donde el acusado ejecutó su designio criminal fue el interior de la casa que ambos compartían. Por lo tanto que fuera de noche en nada incidió en el resultado final; coadyuva con ello, que cuando dio muerte a su sobrino, así como cuando trasladó los cuerpos, era de día. Por lo tanto la circunstancia de la nocturnidad no configuró una facilidad temporal para cometer el homicidio de su hermana, no se favoreció de esa situación, resultando un aspecto totalmente ajeno al hecho ocurrido”, fue el argumento de los magistrados respecto a la nocturnidad.