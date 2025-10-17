Apelaciones confirmó imputación de Carrera por dos delitos y revocó falsificación ideológica por funcionario público

Un Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad la imputación del exsenador Charles Carrera por delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó por mayoría el de falsificación ideológica por funcionario público, informó la fiscal del caso, Sandra Fleitas , a través del director de Comunicación Javier Benech.

El 30 de setiembre hubo audiencia en el caso y la Justicia rechazó el pedido de la fiscal de que Carrera cumpliera arresto domiciliario mientras aguarda la investigación. La justicia también rechazó el pedido de restricción de acercamiento a testigos que solicitó Fleitas.

La fiscal Fleitas entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

Seguí leyendo Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.

La fiscal había apelado y el tribunal confirmó la formalización, pero con cambio en los delitos.