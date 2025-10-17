RECIBÍ EL NEWSLETTER

Apelaciones confirmó imputación de Carrera por dos delitos y revocó falsificación ideológica por funcionario público

El tribunal mantuvo los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. Carrera es investigado por uso irregular del Hospital Policial.

Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy

Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy

Un Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad la imputación del exsenador Charles Carrera por delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó por mayoría el de falsificación ideológica por funcionario público, informó la fiscal del caso, Sandra Fleitas, a través del director de Comunicación Javier Benech.

El 30 de setiembre hubo audiencia en el caso y la Justicia rechazó el pedido de la fiscal de que Carrera cumpliera arresto domiciliario mientras aguarda la investigación. La justicia también rechazó el pedido de restricción de acercamiento a testigos que solicitó Fleitas.

La fiscal Fleitas entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

detuvieron al sospechoso de intentar rapinar y abusar de una mujer en el barrio cordon
Seguí leyendo

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.

La fiscal había apelado y el tribunal confirmó la formalización, pero con cambio en los delitos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

Te puede interesar

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
9 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
Se mostraba como una persona de confianza, dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos video
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos
Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón
MONTEVIDEO

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Dejá tu comentario