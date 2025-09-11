Apareció un elefante marino en playa Verde: la recomendación ante estos casos es no acercarse

Richard Tesore, de S.O.S Rescate Fauna Marina, contó que para la tardecita de la misma jornada el animal ya había retornado al agua.

Los elefantes marinos provienen del sur, de la Patagonia, y salen del agua, en esta época, a descansar. La recomendación es no acercarse a menos de diez metros y evitar que otros los perros se arrimen al animal. "Es normal que aparezcan. Era un macho subadulto, casi adulto", dijo Tesore.

Más adelante, cuando llegue el calor al país, los elefantes marinos descansarán en las costas uruguayas para cambiar de piel. En esos casos, es fundamental que no se los quiera alimentar ni devolver al agua. Tesore explicó que si se los obliga a ir al agua pueden sufrir un shock térmico que les ocasiona la muerte, debido a la alta temperatura que alcanza su cuerpo en ese momento.

"No estamos en períodos de muda de piel, pero son animales que pueden estar hasta 20 días o un mes, viviendo de sus retornos de grasa", señaló Tesore. Pueden llegar a medir cinco metros y medio de largo y pesar cinco toneladas.