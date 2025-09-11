RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEO

Apareció un elefante marino en playa Verde: la recomendación ante estos casos es no acercarse

Richard Tesore afirmó que "es normal" que aparezcan en esta zona y que con el calor llegarán para cambiar de piel, pudiendo estar en la arena hasta un mes.

elefante marino

Richard Tesore, de S.O.S Rescate Fauna Marina, contó que para la tardecita de la misma jornada el animal ya había retornado al agua.

Los elefantes marinos provienen del sur, de la Patagonia, y salen del agua, en esta época, a descansar. La recomendación es no acercarse a menos de diez metros y evitar que otros los perros se arrimen al animal. "Es normal que aparezcan. Era un macho subadulto, casi adulto", dijo Tesore.

una avioneta debio realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de lomas de solymar
Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de Lomas de Solymar

Más adelante, cuando llegue el calor al país, los elefantes marinos descansarán en las costas uruguayas para cambiar de piel. En esos casos, es fundamental que no se los quiera alimentar ni devolver al agua. Tesore explicó que si se los obliga a ir al agua pueden sufrir un shock térmico que les ocasiona la muerte, debido a la alta temperatura que alcanza su cuerpo en ese momento.

"No estamos en períodos de muda de piel, pero son animales que pueden estar hasta 20 días o un mes, viviendo de sus retornos de grasa", señaló Tesore. Pueden llegar a medir cinco metros y medio de largo y pesar cinco toneladas.

video
asesinado en la teja

Foto: Subrayado. Lugar donde fueron encontrados los militares agrediendo a la joven.
Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado un golpe de Estado en Brasil
