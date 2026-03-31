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MONTEVIDEO

Apareció un cuerpo en avanzado estado de descomposición en las proximidades del Dique del Cerro

La División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval trabaja en el lugar. Las primeras pericias indican que el cuerpo no corresponde al del pescador del Buceo ni al desaparecido en Los Cilindros.

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El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que los primeros análisis de la pericia indican que el cuerpo no parece corresponder con el del pescador del Buceo ni con el hombre que desapareció en playa Los Cilindros.

La División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval trabaja en el lugar.

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Encontraron cuerpo en estado de descomposición en Felipe Cardoso; Fiscalía dispuso autopsia

Fue puesto en conocimiento el fiscal letrado de Flagrancia de 4° Turno de Montevideo, Dr. Carlos Sastre.

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