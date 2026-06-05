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El cuerpo de un hombre fue hallado en el arroyo Miguelete: tiene un corte pequeño en la cabeza y esperan autopsia

La víctima tenía 43 años. El hallazgo ocurrió este viernes de mañana, a la altura del barrio Lavalleja Sur.

Policía trabaja en el lugar del hallazgo este viernes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja en el lugar del hallazgo este viernes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja en el lugar del hallazgo este viernes.

El cuerpo de un hombre de 43 años fue encontrado en la mañana de este viernes en el arroyo Miguelete, a la altura del barrio Lavalleja Sur, cerca del cruce con Avenida Batlle y Ordóñez.

Al lugar acudió Bomberos y la Policía Científica para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes. Según constató Subrayado con fuentes en el lugar, el cadáver presenta un corte pequeño en la cabeza. Se le realizará autopsia y, de momento, el caso es catalogado por los investigadores como una muerte dudosa.

El fallecido tenía 11 antecedentes penales, consta de la información policial. La investigación fue asumida por personal de la Seccional 12ª, en conjunto con la fiscal Mirna Busich, que también concurrió al lugar.

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El hallazgo lo hizo personal de una empresa privada. Coincidió con una actividad de la Intendencia de Montevideo en la zona, desde las diez de la mañana, que tenía como objetivo una limpieza en el arroyo, en coincidencia con el Día Mundial del Ambiente que se celebra este 5 de junio.

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