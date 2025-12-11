RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Apagón masivo y caos aéreo en San Pablo por ciclón con vientos de más de 90 km/h

El temporal dejó a más de dos millones de personas sin electricidad. Los vientos golpearon por 12 horas y tiraron al menos 231 árboles.

AFP

AFP

Más de un millón de personas estaban sin electricidad este jueves y decenas de vuelos fueron cancelados en San Pablo, un día después de que una fuerte tormenta golpeara la ciudad, informaron las autoridades.

La capital económica de Brasil fue azotada este miércoles por un ciclón con vientos de más de 90 kilómetros por hora, indicó el gobierno del estado de San Pablo en un comunicado.

El temporal dejó a más de dos millones de personas sin electricidad, de las cuales 1,2 millones aún no habían recuperado el servicio casi 24 horas después.

María Corina Machado durante la conferencia de prensa en Oslo. Foto: AFP
Seguí leyendo

Con peluca, disfrazada, y en lancha hacia la isla de Curazao: así salió María Corina Machado de Venezuela

"El fenómeno meteorológico causó graves daños a la infraestructura eléctrica", sostuvo la empresa eléctrica Enel, que calificó como "histórico" el temporal.

Los vientos golpearon por 12 horas y derrumbaron al menos 231 árboles, informó la alcaldía de San Pablo.

El gobierno estatal exigió a Enel que presente un plan para enfrentar este tipo de situaciones de emergencia, mientras crecía la indignación por imágenes televisivas que muestran el estacionamiento de la compañía repleto de vehículos de intervención en plena crisis.

Los fuertes vientos también provocaron cientos de cancelaciones de vuelos desde el miércoles, generando caos en los dos aeropuertos de San Pablo, entre los más transitados de América Latina, reportaron medios locales.

AENA, el organismo que gestiona el aeropuerto de Congonhas, señaló en un comunicado que el jueves se cancelaron 39 llegadas y 28 salidas.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
HASTA LAS 18:00

Inumet extendió a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
HAY CUATRO DETENIDOS

Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa
HASTA LAS 16:00

Inumet emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
dos detenidos y dos investigados

Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrilá: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
en Torre ejecutiva

Orsi encabeza este viernes un nuevo Consejo de Ministros para analizar lo realizado y proyectar 2026
Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrilá: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas video
dos detenidos y dos investigados

Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrilá: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas
Pedro Strauch es el nuevo ganador de MasterChef Uruguay, tras conquistar al exigente jurado video
Programa Éxito de Canal 10

Pedro Strauch es el nuevo ganador de MasterChef Uruguay, tras conquistar al exigente jurado

Dejá tu comentario