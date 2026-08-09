Apagón en el Charrúa impidió el partido entre City Torque y Peñarol: cuándo juegan

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol, previsto para este sábado a las 18.30, tuvo que ser postergado debido a una falla en el sistema eléctrico del estadio Charrúa.

La Mesa Ejecutiva de Primera División resuelve este lunes cuándo se disputa el encuentro ya que el equipo ciudadano juega por Copa Sudamericana este miércoles.

Cinco minutos antes del comienzo las luces se apagaron de forma abrupta. Ambos equipos salieron al campo de juego al igual que los árbitros para el sorteo correspondiente.

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La Luz volvió, pero enseguida volvió a quedar todo el estadio a oscuras. Desde el equipo local indicaron que había hackeado la red por lo que iniciaron conexiones con el proveedor, en Estados Unidos.

Una cuadrilla de UTE llegó al lugar, pero no fue suficiente.

Sobre la hora 18.40 los equipos se fueron al vestuario ante la espera de los hinchas.

El árbitro Feres tomó la decisión de suspender el partido sobre la hora 19.10 ya que no había energía eléctrica en dos de las seis torres de iluminación.

Finalmente, a las 19.20 las luces se encendieron y no se volvieron a apagar, ya sin hinchas ni futbolistas en las instalaciones del Charrúa.