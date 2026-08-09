RECIBÍ EL NEWSLETTER
FALLA ELÉCTRICA

Apagón en el Charrúa impidió el partido entre City Torque y Peñarol: cuándo juegan

El árbitro del encuentro, Javier Feres, decidió suspender el encuentro tras varias interrupciones en el sistema eléctrico del estadio.

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol, previsto para este sábado a las 18.30, tuvo que ser postergado debido a una falla en el sistema eléctrico del estadio Charrúa.

La Mesa Ejecutiva de Primera División resuelve este lunes cuándo se disputa el encuentro ya que el equipo ciudadano juega por Copa Sudamericana este miércoles.

Cinco minutos antes del comienzo las luces se apagaron de forma abrupta. Ambos equipos salieron al campo de juego al igual que los árbitros para el sorteo correspondiente.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Miembro de un clan familiar fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a una boca en Peñarol

La Luz volvió, pero enseguida volvió a quedar todo el estadio a oscuras. Desde el equipo local indicaron que había hackeado la red por lo que iniciaron conexiones con el proveedor, en Estados Unidos.

Una cuadrilla de UTE llegó al lugar, pero no fue suficiente.

Sobre la hora 18.40 los equipos se fueron al vestuario ante la espera de los hinchas.

El árbitro Feres tomó la decisión de suspender el partido sobre la hora 19.10 ya que no había energía eléctrica en dos de las seis torres de iluminación.

Finalmente, a las 19.20 las luces se encendieron y no se volvieron a apagar, ya sin hinchas ni futbolistas en las instalaciones del Charrúa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía
AVENIDA ITALIA Y SEGOVIA

Siniestro grave en avenida Italia dejó a una persona atrapada en un auto; Bomberos trabajó en el rescate
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Mañanas y noches muy frías con mínimas de 0ºC; el pronóstico para el fin de semana
WILLIMAN Y DEL FARO

Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado
NEWELLS'S LO DESPIDIÓ EN REDES

Falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, a los 68 años en Rosario

Te puede interesar

Lacalle Pou en la sede del Partido Nacional. Foto: archivo Subrayado. video
FRENTE A LA CASA PARTIDARIA

Partido Nacional celebra 190 años con acto en Plaza Matriz; expectativa en la interna por discurso de Lacalle Pou
Condenaron a Nahuel One 23 y a los tres chilenos por la explosión y el intento de robo al cajero automático video
BUSCAN A UN QUINTO DELINCUENTE

Condenaron a Nahuel One 23 y a los tres chilenos por la explosión y el intento de robo al cajero automático
Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión
CERRITO

Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión

Dejá tu comentario